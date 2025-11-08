ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
hasana
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಮುನಿ ಪರಂಪರೆಯ ಪುನರುದ್ಧಾರಕ

ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಭೇಟಿಗೆ ಶತಮಾನ: ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಬಿ.ಪಿ. ಜಯಕುಮಾರ್
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:01 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:01 IST
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ 10 ಅಡಿಯ ಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆ 
shravanabelagola

