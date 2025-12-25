ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ

ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶಶಿಧರ್ ಕೋಸಂಬೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:34 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:34 IST
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಇಸಿಒ, ಸಿಆರ್‌ಪಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ | ದಾಖಲಾತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಶಾಲೆ: ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ | ಶಾಲಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲ: ಆಯಾ ನೇಮಿಸದ ಶಾಲೆ
Hasana

