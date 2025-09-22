ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಳೇಬೀಡು: ಏರು ಮಡಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕೋಸು

ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೆಳೆದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆ.
ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಪದ್ದತಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಿ.ಎನ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರೈತ
Hassan

