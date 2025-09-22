ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
hasana
ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ: ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆಗ್ರಹ

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ: ಹಿಂದುತ್ವ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Comments
ಬೇಲೂರು ಪುರಸಭೆ ಆವರಣದ ಗಣೇಶ ದೇಗುಲದ ಎದುರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು.
ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಲೂರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗಿರುವ ಅವಮಾನ.
ಎಚ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಶಾಸಕ
Hassan

