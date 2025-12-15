ಬೇಲೂರು ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಯುವಕ

<p><strong>ಬೇಲೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಜಯಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಕನ್ವೆಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿ ಹೇಮಲತಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಾ–ವಿಜಯೇಂದ್ರ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಹೇಮಲತಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ನ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ನ ಸೂಜಿ–ಡೇವಿಡ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು.</p>.<p>ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಹೇಮಲತಾ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>