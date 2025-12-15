ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
hasana
ಬೇಲೂರು ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಯುವಕ

ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿ ಹೇಮಲತಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಂಡ್‌ನ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದರು
Hasana

