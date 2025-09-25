ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂತನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ..

ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೈರಪ್ಪ: ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ಶೋಕ
ಸಂತೋಷ್‌ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರು. ಅನನ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ.ಟಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಇದ್ದರು.
Hassan

