ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ: ಹೇಮಲತಾ ಆರೋಪ

ಸಿಐಟಿಯು ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹೇಮಲತಾ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:50 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:50 IST
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು
ಡಾ.ಕೆ.ಹೇಮಲತಾ ಸಿಐಟಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
Hasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

