ಗುರುವಾರ, 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ: ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 17:47 IST
Last Updated : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 17:47 IST
- ಗೋಕಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಿರುಚುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
–ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಲೇಖಕಿ
Mysore DasaraBanu Mushtaq

