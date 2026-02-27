ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana

ಹಳೇಬೀಡು | ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ 18 ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:22 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:22 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹಾಸನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹಾಸನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹಾಸನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹಾಸನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
HassanArrestLaborersdetention

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT