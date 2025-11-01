ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ’ಗಾಗಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ

ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ 2 ಕಿ.ಮೀ.: ನಡೆದಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ
ಜಾನೇಕೆರೆ ಆರ್. ಪರಮೇಶ್‌
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡುಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು 
Hasana

