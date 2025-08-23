ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಅರಸೀಕೆರೆ: ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪನಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಎ.ಎಸ್‌. ರಮೇಶ್‌
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:03 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಸ, ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಜನರ ಸಹಕಾರವೂ ಇದೆ.
ಗಣಪತಿ ಮಹದೇವ, ಕಲಾವಿದ
Ganesh ChaturthiHasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT