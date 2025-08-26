ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಊರಲೆಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:43 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:43 IST
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಲಾವಿದ ಸತೀಶ್ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Hasana

