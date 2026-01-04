ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಅರಕಲಗೂಡು: ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ರೈತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:25 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Hasana
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT