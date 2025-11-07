ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistricthasana
ಹಾಸನ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:34 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:34 IST
ಕನಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕಿದೆ
– ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
Hassan

