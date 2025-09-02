ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ₹5.04 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ಎಚ್‌.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ

ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಶೇ 8.58 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:54 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡೇರಿಯಲ್ಲಿ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. 240 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ
Milk FederationHasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT