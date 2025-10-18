ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನ | ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು 9 ತಾಸು

ಟಿಕೆಟ್‌, ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ₹10.5 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್‌. ಲತಾಕುಮಾರಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:40 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:40 IST
ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್‌ ನಟ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು 
ಪರಿಸರ ರಾಯಭಾರಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು 
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಲ್‌.ಆರ್. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು 
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ 
ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರ 
ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆ.ಎಸ್‌. ಲತಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
