ಎಚ್‌ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ: ನಾಗರಾಜ್‌ ‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌’

ಎಚ್‌ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ– ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:08 IST
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿ ನಬಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ
ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಸಕ
Hasana

Hasana

