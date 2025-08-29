ಚುರುಮುರಿ: ಬುರುಡೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್!

<p>ಟೀವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ತೆಪರೇಸಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತೆಪರೇಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಗುಡ್ಡೆ, ದುಬ್ಬೀರ, ಪಮ್ಮಿ, ಮಂಜಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ‘ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಗೀಚಿ ಹೋದ...’ ಹಾಡಿನಂತೆ ಎತ್ತೆತ್ತಲೋ ನೋಡುತ್ತ, ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಕೂತಿದ್ದ ತೆಪರೇಸಿ. <br />‘ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಮೊದ್ಲು ತಲೆ, ಕೂದಲು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕಂಡು, ಪರಪರ ಕೆರ್ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು’ ಎಂದರು ಡಾಕ್ಟರು.</p>.<p>‘ಯಾಕೆ? ಅಂಥದ್ದೇನಾತು?’ ಗುಡ್ಡೆ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಇವ್ರು ಟೀವಿ ರಿಪೋಟ್ರಲ್ವಾ, ಬುರುಡೆ ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸುಳ್ಳು, ಸತ್ಯ ಒಂದೂ ತಿಳೀದೆ ಗರಗರ ತಲೆ ತಿರುಗಿ, ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರಂತೆ’ ಡಾಕ್ಟರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ?’ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಮತ್ತೆ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ <br />ಬುರುಡೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ಗ್ಯಾಂಗು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಬಡಬಡಿಸ್ತಿದ್ರು...’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು’ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೂಗಿದ ತೆಪರೇಸಿ. ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಮ್ಮಿ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತ ‘ಹಾ... ಇವಳೇ ನನ್ನ ಮಗಳು...’ ಎಂದ.</p>.<p>‘ಲೇಯ್, ಇವಳು ನಿನ್ನೆಂಡ್ತಿ ಕಣೋ... ಪಮ್ಮಿ’ ಎಂದಳು ಮಂಜಮ್ಮ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ತೆಪರೇಸಿಗೆ ಶಾಕ್! ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ.</p>.<p>‘ಇದಕ್ಕೆ ಬುರುಡೆ ಅಂಡ್ ಬುರುಡೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಾರೆ...’ ಡಾಕ್ಟರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬುರುಡೆ ಅಂಡ್ ಬುರುಡೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು <br />ಒಂದೇ ಬುರುಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು?’ ಗುಡ್ಡೆ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುರುಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತೆಪರೇಸಿ ಟಿವೀಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಬುರುಡೆ...’ ಎಂದರು ಡಾಕ್ಟರು. ಯಾರೂ ಪಿಟಿಕ್ಕನ್ನಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>