<p><strong>ಗ್ರೇಟರ್ ನೊಯಿಡಾ</strong>: ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪದಕ ಜಯದ ಬರ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ನಿಕತ್ ಜರೀನ್ ಕಡೆಗೂ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ನಿಕತ್ ಅವರಲ್ಲದೇ ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ, ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಮಂದೆನಬಮ್, ಪವನ್ ಬರ್ತವಾಲ್, ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ ಮತ್ತು ಹಿತೇಶ್ ಗುಲಿಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೂಕದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎರಡು ಸಲದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿಕತ್ ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಜಾ ಸ್ಮಾರಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಕೊನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. </p>.<p>ಅವರು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 51ಕೆ.ಜಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಜನೀವ್ ಗುಲ್ಸೇವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಕತ್ ಅವರು ಚೈನಿಸ್ ತೈಪೆಯ ಗುವಾ ಯೀ ಯುವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5–0ಯಿಂದ ಕಜಕಸ್ತಾನದ ಉಲ್ಝನ್ ಸರ್ಸೆನಬೆಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. </p>.<p>ಪುರುಷರ 50 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಮರ್ ಇಜಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಪವನ್ ಭರ್ತವಾಲಾ (55ಕೆಜಿ), ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ (60 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಹಿತೇಶ್ ಗುಲಿಯಾ (70ಕೆ.ಜಿ) ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನೀರಜ್ ಫೋಗಟ್ (65ಕೆ.ಜಿ), ಜುಗನೂ (85ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ ಕುಂದು (75 ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು ಸೋತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. </p>