ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸಭೆ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:07 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್‌ಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್‌ಗಳು
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್‌ಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೊರೆ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೊರೆ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೊರೆ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
chikkamagaluruTransportRamalinga Reddy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT