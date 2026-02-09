ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ| ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪುಟ್ಟಸೋಮಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:23 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:23 IST
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಮನ ಸಂಗಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
StudentHolenarasipur

