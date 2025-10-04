ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ–ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ

ಎಚ್.ವಿ. ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:13 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:13 IST
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ.
