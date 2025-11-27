ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ನೀಡಿದ ಗ್ರಂಥ: ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
ಅರಕಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೆ.ಸಿ. ಸೌಮ್ಯ ಕೆ.ಪಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Hasana

