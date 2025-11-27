WPL Action | 277 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕಣದಲ್ಲಿ: ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

<p>ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ 2026ರ WPLಗಾಗಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 194 ಹಾಗೂ 83 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 277 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p> <strong>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು </strong></p><p>ಸದ್ಯ, ನಡೆಯಲಿರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 23 ವಿದೇಶಿಯರು, 50 ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 73 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ತಂಡವು ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 18 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಮರಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ (RTM) ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಐವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹41.1 ಕೋಟಿ. </p><p><strong>ತಂಡಗಳ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ</strong></p><p>ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್: ₹14.50 ಕೋಟಿ</p><p>ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: ₹9 ಕೋಟಿ</p><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು: ₹6.15 ಕೋಟಿ</p><p>ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: ₹5.75 ಕೋಟಿ</p><p>ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: ₹5.70 ಕೋಟಿ</p>.<h2><strong>ತಂಡಗಳು ರೀಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು</strong></h2>.<p><strong>ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್</strong></p><ol><li><p>ಶ್ವೇತಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ (₹50 ಲಕ್ಷ)</p></li></ol>.<p><strong>ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್</strong> </p><ol><li><p>ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ (₹3.5 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಬೆತ್ ಮೂನಿ (₹2.5 ಕೋಟಿ)</p></li></ol>.<p><strong>ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್</strong></p><ol><li><p>ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ (₹2.2 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (₹2.2 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (₹2.2 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್ (₹2.2 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ (₹50 ಲಕ್ಷ)</p></li></ol>.<p><strong>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p><ol><li><p>ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (₹3.5 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (₹2.75 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ (₹2 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ (₹60 ಲಕ್ಷ)</p></li></ol>.<p><strong>ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</strong></p><ol><li><p>ನ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ (₹3.5 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (₹2.5 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ (₹1.75 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ (₹1 ಕೋಟಿ)</p></li><li><p>ಜಿ. ಕಮಲಿನಿ (₹50 ಲಕ್ಷ)</p></li></ol>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>