ಅಂತರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕುಸ್ತಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪೈಲ್ವಾನರ ರಸದೌತಣ

<p><strong>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ</strong>: ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳ ಪೈಲ್ವಾನರು ತಮ್ಮ ಕರಾಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ನಡೆದ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯರ ಮನ ತಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ನೋಡಲು ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕದಲದೇ ಕುಸ್ತಿಯ ಆನಂದ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ ಯುವಕ ಸಂಘ, ಜೈ ವೀರಹನುಮಾನ್ ದೊಡ್ಡಗರಡಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 70 ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 40 ಜೋಡಿ ಪುರುಷರ, 6 ಜೋಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಯ ಕುಸ್ತಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾದ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗಿರೀಶ್, ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಇತರರು ಡ್ರಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಕೊರವರ, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಾಗರಾಜ್, ಕಿರಣ್, ನಿತಿನ್ ಚುರುಕಾಗಿ ಕುಸ್ತಿಗಳನ್ನಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂ. ಪಟೇಲ್, ಜೈ ವೀರಹನುಮಾನ್ ಗರಡಿಯ ಎಚ್.ವಿ. ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಪೈಲ್ವಾನರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಧನಂಜಯ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿದ ಸೆಣಸಾಟ </strong></p><p>ಈ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಸೆಣಸಾಟ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಯ ಸಮಯದ ನಿಗದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯಪುರದ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು ರಾಮಚಂದ್ರ (71 ಕೆ.ಜಿ.) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರೂಪ್ನರ್ (101 ಜೆ.ಜಿ) ನಡುವೆ ರಾತ್ರಿ 9.30 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಸವಾರಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಒಂಟಿಕೊಕರೆ ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಜನಿವಾರ ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಚಿತ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸೆಣಸಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಪಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಸುಸ್ತಾದ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ‘ನನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>