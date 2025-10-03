ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:27 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:27 IST
ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಹೊರವಲಯದ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು 
Hasana

