ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Karnataka Rains | ಹಾಸನ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಮಳೆ; ಹಬ್ಬಿದ ಮಂಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:11 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:11 IST
ಶ್ರೀರಂಗಪ‍ಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಗಂಜಾಂ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡ ಗೋಸಾಯಿಘಾಟ್‌ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ತೀರದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ
HassanKarnataka RainsKoadagu

