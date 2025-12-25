ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ, ಮನೆ ಮರೆಯದಿರಿ: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್

ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಮಹೋತ್ಸವ,ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಸಲಹೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
Hasana

