ರೈತರು ಸಾಲ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯ: ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ

ಪಾಳೆಕಾರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗರ ಜ.3 ರಿಂದ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:00 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:00 IST
ನಾಟಿ ಹಸು ಸಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದವರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು
–ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
Hassan

