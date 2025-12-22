ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಗುವಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲತಾಕುಮಾರಿ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:05 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:05 IST
ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು 1995 ರಿಂದ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೊ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಲಿಯೊ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಐಎಂಎ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
