ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಿರೀಸಾವೆ: ರಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ;ಗರಿಷ್ಠ 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ

ರಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
ಹಿರೀಸಾವೆಯ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಗುರುವಾರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದರು.
ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
ಎಚ್.ಕೆ. ರಘು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Hassan

