ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಲ್ಲೇಖನಾ ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸುಪ್ರಭಾ ಸಾಗರರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:08 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:08 IST
ಮುನಿಶ್ರೀ 108 ಸುಪ್ರಭಾ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು.
ಸುಪ್ರಭಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ
shravanabelagola

