ಹಾಸನ: ನೂತನ ಎಸ್ಪಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

<p><strong>ಹಾಸನ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಶುಭನ್ವಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಐಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳಾ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>