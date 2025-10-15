ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
hasana
ಅರಸೀಕೆರೆ: ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಸಪ್ತಾಹ

ಪಾರಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪುರೋಹಿತ ರವಿಪುರಾಣಿಕ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:12 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:12 IST
ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊರಕಬೇಕಾದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
ರವಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಪುರೋಹಿತ
Hassan

