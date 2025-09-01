ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೆತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳ

ಆರ್. ಜಗದೀಶ್ ಹೊರಟ್ಟಿ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:57 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:57 IST
ಮಾಂಸ ಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ತೆರಳಿದರೆ ನಾಯಿಗಳು ದುರುಗುಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೂಡಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಯಡಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ
ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಹ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಸೂಯ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ
