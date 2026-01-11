ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಹಾಸನ | 'ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ'

ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲತಾಕುಮಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 3:24 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 3:24 IST
