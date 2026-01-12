ಪುರೋಹಿತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಿ: ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ:</strong> ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು, ಭೂಮಿಪೂಜೆ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಜನನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕರಿವೃಷಭದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪುರೋಹಿತರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಪುರೋಹಿತರ ಹಿತಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಹಣದಿಂದ ಅರ್ಚಕರು ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪುರೋಹಿತರ ನೆರವಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಪರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರೋಹಿತರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡುವ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿಯ ಪುರವರ್ಗಹಿರೇಮಠದ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಆರ್. ಚಿದಾನಂದ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಆನಂದ್ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವಲಿಂಗಾಯತ ಪುರೋಹಿತರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು- ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ, ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ- ಸಿದ್ದೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು- ರುದ್ರೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಸಾನಂದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ರುದ್ರೇಶ್. ಖಜಾಂಚಿ-ಶಿವಾನಂದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಹರೀಶ್. ಸಹಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಶಶಿಕುಮಾರ್. ಸಂಚಾಲಕ-ವಿನಯಕುಮಾರ್.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕರು- ಕಿರಣ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಾರಾಧ್ಯ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಾಗೇಶ್, ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಬಸವರಾಜು, ಸಂತೋಷ್, ಹರೀಶ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ಉಮೇಶ್, ಎಚ್.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ಬಸವರಾಜು, ಮಧು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>