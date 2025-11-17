ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘108’ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ‘ಅನಾರೋಗ್ಯ’; ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ

24 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ * ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹಗಲು ದರೋಡೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಔಷಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
-ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
HaveriHealth DepartmentAmbulance108 Ambulance service

