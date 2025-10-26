ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ 500 ಕುಟುಂಬ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆ , ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 94.96ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ | ಕಂದಾಯ–ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:58 IST
Haveri

