ಬಂಕಾಪುರ- ಗೋವಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರದಿಂದ ಮುಂಡಗೋಡ–ಕಾರವಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಬದಲು ಬಂಕಾಪುರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಬಹುತೇಕ ಜನರು, ಸದ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಎಂಬುದು ಜನರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಂಕಾಪುರ ಮೂಲಕ ಕಾರವಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋವಾ ತಲುಪಲು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬೈಕ್, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜನರು, ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ–ಕೋಣನಕೆರೆ–ಮುಂಡಗೋಡ–ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕಾರವಾರ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮೂಲಕವೇ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಬಂಕಾಪುರದಿಂದ ಕಾರವಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಗಳು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಮುಂಡಗೋಡ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿಯೂ ಮಾರ್ಪಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಬೈಕ್ಗಳ ರಸ್ತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಬಂಕಾಪುರ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೋಣನಕೆರೆ–ಮುಂಡಗೋಡ–ಯಲ್ಲಾಪುರ–ಕಾರವಾರ ಮೂಲಕ ಗೋವಾ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಬೇಗ ಗೋವಾ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಮೆಚ್ಚಿನ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಾಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಬಂಕಾಪುರ–ಕೋಣನಕೆರೆ–ಮುಂಡಗೋಡ–ಯಲ್ಲಾಪುರ–ಕಾರವಾರ ಮೂಲಕ ಗೋವಾ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ. ಉಳಿಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತೈಲ, ಹಣ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿ. ಸಾಗರ್ ಹೇಳಿದರು. 

ಘಾಟ್ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮೂಲಕ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಹಲವು ಘಾಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬಂಕಾಪುರ–ಕೋಣನಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಘಾಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಘಾಟ್ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್