ಬಂಕಾಪುರ- ಗೋವಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಾರ್ಗ ದೂರ | ಕೋಣನಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್‌,ಕಾರು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಓಡಾಟ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:26 IST
