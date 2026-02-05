ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾನಗಲ್: 42 ಲಕ್ಷ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

70 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ
ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:09 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:09 IST
ರೇಣುಕಾ ಎಸ್‌.
