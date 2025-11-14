ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಅನ್ನದ ‘ಕೊಡಲಿ’ಗಾಗಿ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ವೃದ್ಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ವೃದ್ಧ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಹೆಡ್‌ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹಾಲೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು 
Haveri

