ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ನೋಂದಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ‘ಕಾಯ್ದೆ’ ಬಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ | ಸರ್ಕಾರಿ–ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:58 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:58 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನೋಂದಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಲು ವರದಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ
ಚೈತನ್ಯಕುಮಾರ ಮೋಹಿತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)
Haveri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

