ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಮರಗಳ ಕಟಾವ್‌ಗೆ ನಿಯಮ ಸರಳಗೊಳ್ಳಲಿ: ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 3:18 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 3:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Farmer
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT