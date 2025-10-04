ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶೇಂಗಾ: ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹ 7,263 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ

ಸೋಯಾಬಿನ್, ಶೇಂಗಾ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ | ಸೋಯಾಬಿನ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹ 5,328
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:29 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:29 IST
Haveri

