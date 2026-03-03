ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಗುತ್ತಲ: ಮಟ್ಕಾ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ದಾಳಿ

ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:39 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:39 IST
