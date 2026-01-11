ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಹಾವೇರಿ | ಅಹಂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ: ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಹನುಮಂತಗೌಡ ಗೊಲ್ಲರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 2:25 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 2:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Haveri
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT