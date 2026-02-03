ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್–ಟಿವಿ ಬಂದ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:18 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಓದುವ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಟಿ.ವಿ. ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಮೋಹನ್ ದಂಡಿನ ಉಪ ನಿರ್ದಶಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
HaveriSSLC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT