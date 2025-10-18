ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ|ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ: ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:16 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:16 IST
ಹಾವೇರಿಯ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಜಾಗ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಜಾಗದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
Haverihospital

