ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ₹3,000 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: 24ರಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:45 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:45 IST
